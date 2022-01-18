Врач рассказал о непредсказуемых последствиях после омикрон-штамма

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Врач рассказал, какие могут быть последствия у переболевших омикрон-штаммом, передает Комсомольская Правда.

С постковидным синдромом может столкнуться даже переболевший омикрон-штаммом в легкой форме. А защиту от непредсказуемых негативных последствий может обеспечить лишь своевременная вакцинация.

"Ученые исследовали уровень аутоантител, то есть тех, которые вызывают различные аутоиммунные патологии, поражают суставы, почки, кожу и прочие органы и части тела. Аутоантитела даже у переболевших легкой формой поднимаются до очень значимых показателей и долго держатся. Как это впоследствии реализуется клинически еще предстоит выяснить", - объяснил терапевт, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов.

Специалист добавил, что уровень таких аутоантител увеличивается у тех, кто не был вакцинирован.

В свою очередь, у тех, кто получил прививку, осложнений после омикрон-штамма почти не наблюдается.

Ранее Гинцбург рассказал о разработке тест-системы на определение нейтрализующих омикрон-штамм антител.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951744-vrach-rasskazal-o-nepredskazuemyh-posledstviyah-posle-omikron-shtamma/