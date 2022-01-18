Пекинцам посоветовали отказаться от посылок из-за границы, чтобы избежать заражения омикрон-штаммом

Пекин. Фото: Kyodo News via Getty Images

Власти Пекина порекомендовали людям не заказывать посылки из других стран, чтобы не заразиться омикрон-штаммом, передает Би-би-си.

Тест на COVID-19 одной из жительниц Пекина оказался положительным. Но при этом женщина в последнее время не путешествовала. Источником заражения, по мнению властей, оказалось пришедшее ей письмо из Канады, на котором якобы обнаружили частицы вируса.

Об этом журналистам сообщил представитель министерства здравоохранения Пан Синхуо.

Хотя теория о передаче вирусов через импортированные товары подвергается сомнению многими учеными.

Власти Пекина посоветовали при получении посылки вскрывать ее на улице в перчатках. А потом немедленно избавляться от коробки.

В преддверии Олимпийских игр в Пекине Китай стремится снизить к минимуму риск заражения COVID-19 и распространение омикрон-штамма.

Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее операционный директор МОК Пьер Дюкре заявил, что антиковидные меры на предстоящих играх будут жестче, чем на играх в Токио.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951651-pekintsam-posovetovali-otkazatsya-ot-posylok-iz-za-granitsy-chtoby-izbezhat-zarazheniya-omikron-shtammom/