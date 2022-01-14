Фейк о смерти всех привитых в сентябре обсуждают в Казнете

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В Казнете обсуждают заявление о том, что все привитые люди якобы должны умереть к сентябрю. Автор этого "предсказания" - известный на Западе доктор Леонард Колдуэлл.

Как пишет официальный портал StopFake.kz, доктор Колдуэлл - известный противник вакцинации и популяризатор конспирологических идей. К примеру, ранее он утверждал, что пандемии КВИ не существует, а придумана она была для чипизации населения.

Также фактчекеры обращают внимание читателей на то, что в "пророчестве" не указан год, в который должны произойти массовые смерти из-за вакцинации.

Эксперты сайта StopFake нашли это заявление и выяснили, что Колдуэлл сделал это заявление летом минувшего года. Следовательно, по его версии, массовые смерти должны были случиться в сентябре 2021 года. Этого в итоге так и не случилось.

Таким образом, воспринимать всерьез "предсказание" известного антиваксера не стоит.

Отмечается, что сторонники конспирологии периодически пророчат гибель всем привитым людям, однако ни в одном случае подобные высказывания не воплотились в реальность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951204-feyk-o-smerti-vseh-privityh-v-sentyabre-obsuzhdayut-v-kaznete/