Депутат: Студенты из Казахстана вынуждены прививаться Pfizer платно в Кыргызстане и Узбекистане

Пункт вакцинации. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутаты просят обеспечить казахстанцев достаточным количеством признанных во всем мире вакцин, в том числе Pfizer, на платной основе, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Гани Хамзин в своем запросе на имя министра здравоохранения Ажар Гиният сообщил, что необходимо обеспечить страну достаточным количеством признанных ВОЗ вакцин, в том числе Pfizer, на платной основе для широкого круга лиц, особенно студентов, бизнесменов и других казахстанцев, которые планируют выезжать за рубеж.

"На сегодня в Казахстане доступна вакцинация препаратами "Спутник-V", QazVac и Sinopharm для всех и Pfizer - для некоторых категорий казахстанцев. Из них лишь Sinopharm и Pfizer признаны ВОЗ.

16 ноября был поддержан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины против COVID-19 Comirnaty (Pfizer) на коммерческом рынке для вакцинации населения Казахстана по желанию на платной основе. Однако вакцинация этим препаратом на платной основе до сих пор не начата", - отметил мажилисмен.

Он также напомнил, что в октябре экс-министр здравоохранения Алексей Цой говорил о доступности вакцины Vero Cell компании Sinopharm во всех регионах страны. Между тем, по словам депутата, к этому часу поступает информация о том, что препарат от Sinopharm отсутствует во многих больницах, что говорит о его дефиците.

При этом жители столицы, Алматы, Алматинской и Туркестанской областей жалуются на то, что для ревакцинации в их регионах доступна только казахстанская вакцина QazVac.

"В связи с ростом заболеваемости коронавирусом во всем мире и в Казахстане в частности, проблемы, которые связаны с вакцинацией населения, стоят особенно остро. Наши граждане оказались в ситуации, когда, находясь в своей стране, они не могут вакцинироваться препаратом, одобренным ВОЗ. Это создает колоссальные трудности.

Так, студенты-стипендиаты программы "Болашак", чья учебная программа начинается в январе-феврале текущего года, не имея возможности и дальше ждать платный Pfizer, вынуждены ездить в соседние страны за вакциной. Самыми популярными направлениями у них сейчас являются Кыргызстан и Узбекистан", - указал Хамзин.

В этой связи он предложил немедленно начать вакцинацию международно признанными препаратами стипендиатов программы "Болашак", предпринимателей, выезжающих за рубеж для деловых переговоров с иностранными партнерами, и других желающих граждан, при необходимости – на платной основе.

Указал он и на необходимость обеспечить достаточное количество вакцин, одобренных ВОЗ, для всех категорий граждан, в том числе для ревакцинации.

"Просим опубликовать точную дату начала вакцинации препаратом Pfizer на платной основе. Приступить к этой вакцинации в кратчайшие сроки", - резюмировал парламентарий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950740-deputat-studenty-iz-kazahstana-vynuzhdeny-privivatsya-pfizer-platno-v-kyrgyzstane-i-uzbekistane/