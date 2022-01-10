Первый зараженный омикрон-штаммом в Нур-Султане: что о нем известно

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Замглавы департамента санэпидконтроля Нур-Султана Жанна Пралиева рассказала о первом случае заражения штаммом коронавируса "омикрон" в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила Пралиева, первый случай заражения омикрон-штаммом в столице был выявлен еще в конце декабря прошлого года. Так, по результатам молекулярно-генетических исследований, данный штамм выявили в одной из отобранных 25 положительных проб заболевших КВИ.

"Данный случай выявлен у прибывшего 16 декабря из-за рубежа жителя города. Он прибыл с отрицательным результатом ПЦР-теста, но 22 декабря обратился за медицинской помощью с болью в горле, после был обследован, и положительный материал был направлен нами на секвенирование", – рассказала замруководителя столичного ДСЭК Жанна Пралиева.

В целом, как отметила Пралиева, из-за циркулирующего в Нур-Султане штамма "омикрон" заболеваемость выросла в 5,5 раза.

"В связи с циркуляцией в столице штамма "омикрон" вируса SARS-CoV-2 эпидемиологическая ситуация в городе резко ухудшилась и остается напряженной. Если в предыдущие две недели регистрировалось 80 случаев в день, то за последние пять дней уровень заболеваемости увеличился в 5,5 раза. Репродуктивное число составило 3,2. Удельный вес – 376,6. Сегодня количество регистраций новых случаев достигло 1442. Всего за первые 10 дней января зарегистрировано 4622 случая, что в 1,7 раза превышает все показатели прошлого месяца", – рассказала Пралиева.

По ее словам, одной из основных причин такого резкого роста заболеваемости является распространение омикрон-штамма. Связано это, по ее словам, с активным передвижением граждан по городу, которые пренебрегают защитными мерами, не соблюдают масочный режим и посещают места массового скопления людей.

"Хочу напомнить, что если у вас положительный ПЦР-тест или вы близко контактировали с больными, то вы обязаны находиться на домашнем карантине и должны помнить, что представляете опасность для окружающих людей", – добавила Пралиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950347-pervyy-zarazhennyy-omikron-shtammom-v-nur-sultane-chto-o-nem-izvestno/