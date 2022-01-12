Терапевт назвал излюбленное место штамма "омикрон"

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Специалист рассказал об особенностях нового штамма "омикрон", передает Парламентская Газета.

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин напомнил о высокой степени распространения "омикрона".

"Мы уже знаем, что контагиозность (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов - здоровым. - Прим. ред) этого штамма выше, чем у других. Один человек, инфицированный «омикроном», способен заразить восьмерых-девтерых человек", - говорит специалист.

Но при заражении новым вариантом, в отличие от "дельты", риск госпитализации не высокий. А случаи летального исхода единичны.

Хотя высокая степень распространения вызывает опасения. Так как может оказать нагрузку на сферы здравоохранения.

Излюбленным местом локализации штамма являются бронхи.

"Нужно помнить, что есть люди, которые в принципе плохо переносят любую вирусную инфекцию, не только вызванную "омикроном". Если заболеваемость начнет в разы увеличиваться, то мы неизбежно получим и увеличение нагрузки на систему здравоохранения. Тем, кто ещё не вакцинировался, необходимо это сделать", - говорит Кондрахин.

Он добавил, что заболевание новым штаммом протекает как ОРВИ. Это насморк, кашель и небольшое повышение температуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950749-terapevt-nazval-izlyublennoe-mesto-shtamma-omikron/