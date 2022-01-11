ВОЗ озвучила причину появления "дельтакрона"

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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что так называемый дельтакрон не является комбинацией двух известных вариантов. Он появился вследствие загрязнения образца.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове на своей странице в Twitter призвала не использовать название "дельтакрон" в дальнейшем. Кроме того, по ее словам, не нужно применять понятие "флурон" для обозначения одновременного заражения гриппом и COVID-19.

"Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. "Дельтакрон", вероятно, является загрязнением во время секвенирования", – объяснила эксперт ВОЗ.

Ранее российский ученый Александр Гинцбург рассказал, когда будут доступны назальные вакцины от COVID-19 для детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950372-voz-ozvuchila-prichinu-poyavleniya-deltakrona/