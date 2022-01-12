Главного инфекциониста США заподозрили в утаивании данных о COVID-19

Энтони Фаучи. Фото: Alex Wong/Getty Images

Представители комитета по контролю и правительственным реформам конгресса США считают, что их главный инфекционист Энтони Фаучи мог скрыть данные о версиях лабораторного происхождения коронавируса в Ухане, передает РИА Новости.

Конгрессмены-республиканцы Джеймс Комер и Джим Йордан опубликовали в Twitter заявление и обратились к главе Минздрава США Хавьеру Бесерре.

"Мы опубликовали ранее неизвестную электронную переписку, которая показывает, что доктор Фаучи мог скрыть информацию по поводу происхождения COVID-19 из лаборатории в Ухане и умышленно преуменьшал значение этой теории", – написали они.

По их словам, Фаучи знал о возможности лабораторной утечки еще в феврале 2020 года. Поэтому конгрессмены хотят выяснить, донес ли главный инфекционист информацию до других членов правительства и каким образом это могло бы изменить реакцию США на пандемию.

"Учитывая важность заданных вопросов мы требуем, чтобы Энтони Фаучи немедленно явился для их обсуждения в формате беседы под запись", - говорится в их заявлении.

Ранее специалисты ВОЗ заявили, что работа, проводимая для установки происхождения коронавируса, остановилась. Основная сложность, которая возникла перед учеными – это то, что антитела у людей, которые могли столкнуться с вирусом еще в конце 2019 года, уже постепенно исчезают. Это очень сильно сказывается на расследовании появления коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950670-glavnogo-infektsionista-ssha-zapodozrili-v-utaivanii-dannyh-o-covid-19/