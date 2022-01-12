Билл Гейтс оценил вероятность появления более заразного штамма COVID-19 в 2022 году

Билл Гейтс. Фото: JEFF PACHOUD/AFP via Getty Images

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что в этом году, вероятно, не стоит ожидать появления более заразного варианта коронавируса.

Как написал миллиардер на своей странице в Twitter, у многих людей уже появился иммунитет к коронавирусу из-за омикрон-штамма "по меньшей мере на ближайший год".

"Появление более заразного штамма маловероятно, но за время пандемии мы пережили много сюрпризов", – отметил он.

Однако, Гейтс добавил, что "возможно, какое-то время нам придется ежегодно прививаться от коронавируса".

Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в этом году, несмотря на распространение нового варианта. Кроме того, он призвал носить маски, избегать мест скопления людей, вакцинироваться от COVID-19 и заботиться друг о друге, особенно об уязвимых слоях населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950657-bill-geyts-otsenil-veroyatnost-poyavleniya-bolee-zaraznogo-shtamma-covid-19-v-2022-godu/