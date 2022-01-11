Бабакумаров: В Алматы начинается новая волна пандемии

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Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров рассказал, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе сильно ухудшилась. Недельная заболеваемость COVID-19 выросла в два раза, передает корреспондент NUR.KZ.

"К сожалению, санэпидситуация в Алматы ухудшается. Недельная заболеваемость выросла в два раза. Индекс передачи инфекции между городами вырос на 0,2. В городе начинается новая волна пандемии. Получены результаты секвенирования. Из 96 образов в восьми пробах обнаружен "омикрон". Семь из них были доставлены в Алматы. Можно сказать, что начинается распространение нового штамма. "Омикрон" прежде всего поражает молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет", - сообщил Ержан Бабакумаров.

По словам замакима Алматы, с 10 января в городе заработали пункты вакцинации.

"Сейчас нам важно разъяснить, чтобы молодежь от 20 лет начала вакцинироваться. Также это касается пожилых людей. Скоро начнем контролировать, чтобы в будни и выходные действовала система Ashyq. Кроме того, наши службы готовятся к возобновлению контроля в аэропорту Алматы", - сказал Ержан Бабакумаров.

И.о. руководителя ДСЭК Карлыгаш Абдижаббарова рассказала, что возможен переход города в "красную" зону.

"Мы ожидаем, что "омикрон" будет распространяться быстро. Он способен преодолевать иммунитет, есть риски повторного заболевания. Поражается более молодой иммунитет. Отмечаются бессимптомные формы заболевания. В декабре таковых было 6%, сейчас 16%.

Первым компонентом сейчас привито 82% населения города, двумя - 78%. Иммунная прослойка достигла 59,4%. Для недопущения распространения КВИ и в целях недопущения осложнения ситуации до критического уровня, мы обращаемся к населению с просьбой вакцинироваться и ревакцинироваться", - сообщила и.о. руководителя ДСЭК.

Она также отметила, что необходимо усилить контроль по соблюдению ограничительных мер, социальной дистанции и масочного режима.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950426-babakumarov-v-almaty-nachinaetsya-novaya-volna-pandemii/