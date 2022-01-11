Мясников назвал людей, которые являются "инкубаторами" новых штаммов коронавируса

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пациентах, которые способствуют быстрому появлению новых штаммов, передает РИА Новости.

Мутация коронавируса должна занимать годы. Но из-за пациентов с иммунодефицитом этот процесс ускоряется в несколько раз.

"В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И омикрон так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся", - говорит Мясников.

По мнению специалиста, пациентам с таким диагнозом необходимо вакцинироваться трижды. И таким людям отказываться от прививки не следует, поскольку они становятся опасными для всех окружающих.

Ревакцинация в их случае необходима из-за низкого эффекта после прививки.

Ранее врач и телеведущий предостерег заболевших COVID-19 от бездумного самолечения и приема препаратов. Это может привести к опасным для жизни последствиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950418-myasnikov-nazval-lyudey-kotorye-yavlyayutsya-inkubatorami-novyh-shtammov-koronavirusa/