Здоровье
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Число новых зараженных КВИ выросло до 2087 Казахстане

Палата в больнице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В Казахстане продолжается рост числа случаев заражения коронавирусом - за ушедшие сутки, 9 января, в стране зарегистрировали еще 2087 случаев заражения КВИ, сообщает официальный сайт Coronavirus2020.kz.

Накануне в стране зафиксировали резкий всплеск заболеваемости КВИ - суточный прирост зараженных увеличился сразу в 5 раз по сравнению с прошлой неделей. Особенно сильно ухудшилась ситуация в столице - здесь загруженность инфекционных коек выросла до 70%.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 1442,
  • Алматы - 93,
  • Шымкент - 123,
  • Акмолинская область - 31,
  • Актюбинская область - 19,
  • Алматинская область - 28,
  • Атырауская область - 42,
  • Восточно-Казахстанская область - 16,
  • Жамбылская область - 35,
  • Западно-Казахстанская область - 55,
  • Карагандинская область - 49,
  • Костанайская область - 19,
  • Кызылординская область - 35,
  • Мангистауская область - 25,
  • Павлодарская область - 35,
  • Северо-Казахстанская область - 9,
  • Туркестанская область - 31.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 997 438 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950176-chislo-novyh-zarazhennyh-kvi-snova-vyroslo-v-kazahstane/

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