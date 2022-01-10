Число новых зараженных КВИ выросло до 2087 Казахстане

В Казахстане продолжается рост числа случаев заражения коронавирусом - за ушедшие сутки, 9 января, в стране зарегистрировали еще 2087 случаев заражения КВИ, сообщает официальный сайт Coronavirus2020.kz.
Накануне в стране зафиксировали резкий всплеск заболеваемости КВИ - суточный прирост зараженных увеличился сразу в 5 раз по сравнению с прошлой неделей. Особенно сильно ухудшилась ситуация в столице - здесь загруженность инфекционных коек выросла до 70%.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 1442,
- Алматы - 93,
- Шымкент - 123,
- Акмолинская область - 31,
- Актюбинская область - 19,
- Алматинская область - 28,
- Атырауская область - 42,
- Восточно-Казахстанская область - 16,
- Жамбылская область - 35,
- Западно-Казахстанская область - 55,
- Карагандинская область - 49,
- Костанайская область - 19,
- Кызылординская область - 35,
- Мангистауская область - 25,
- Павлодарская область - 35,
- Северо-Казахстанская область - 9,
- Туркестанская область - 31.
За все время пандемии в стране зарегистрировали 997 438 случаев заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950176-chislo-novyh-zarazhennyh-kvi-snova-vyroslo-v-kazahstane/