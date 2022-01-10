Число новых зараженных КВИ выросло до 2087 Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В Казахстане продолжается рост числа случаев заражения коронавирусом - за ушедшие сутки, 9 января, в стране зарегистрировали еще 2087 случаев заражения КВИ, сообщает официальный сайт Coronavirus2020.kz.

Накануне в стране зафиксировали резкий всплеск заболеваемости КВИ - суточный прирост зараженных увеличился сразу в 5 раз по сравнению с прошлой неделей. Особенно сильно ухудшилась ситуация в столице - здесь загруженность инфекционных коек выросла до 70%.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 1442,

Алматы - 93,

Шымкент - 123 ,

, Акмолинская область - 31,

Актюбинская область - 19,

Алматинская область - 28,

Атырауская область - 42,

Восточно-Казахстанская область - 16,

Жамбылская область - 35,

Западно-Казахстанская область - 55,

Карагандинская область - 49,

Костанайская область - 19,

Кызылординская область - 35,

Мангистауская область - 25,

Павлодарская область - 35,

Северо-Казахстанская область - 9,

Туркестанская область - 31.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 997 438 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950176-chislo-novyh-zarazhennyh-kvi-snova-vyroslo-v-kazahstane/