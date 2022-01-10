Число случаев COVID-19 в США превысило 60 млн

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В США количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 60 млн человек, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

По данным сайта на 09:45 по Нур-Султану, COVID-19 заболели 60 072 321 американцев, из них умерли 837 594 больных.

Ранее сообщалось, что отделения интенсивной терапии в больницах в США оказались заполненными из-за высокого роста заболеваемости COVID-19. Американские врачи заявили, что наблюдают "поразительный рост числа" госпитализированных. Многие из пациентов не являются вакцинированными и эти люди чаще всего переносят COVID-19 в тяжелой форме.

Кроме того, власти Нью-Йорка ввели обязательную вакцинацию для работников частного сектора. Наряду с этим, любой посетитель заведений вроде тренажерных залов, ресторанов, кафе или кинотеатров старше 12 лет также должен предъявить на входе доказательство того, что он привился.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950207-chislo-sluchaev-covid-19-v-ssha-prevysilo-60-mln/