Гинцбург одобрил одновременное применение назальной вакциной и "Спутника Лайт"

Александр Гинцбург. Фото: profile.ru

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно совместно применять назальную вакцину и "Спутник Лайт" против COVID-19, передает РИА Новости.

"Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет", – отметил специалист.

Ранее Гинцбург рассказал, что никаких побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19 не было замечено. По его словам, использовать назальную вакцину можно будет раз в полгода, но может быть и реже.

Кроме того, российский ученый сообщил, что разрабатывается лекарство для подавления размножения COVID-19. Клинические испытания препарата стартуют в январе и продлятся три-четыре месяца.

Ученые также заявили о более высокой защите от COVID-19 при комбинировании "Спутника лайт" и AstraZeneca.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944902-gintsburg-odobril-odnovremennoe-primenenie-nazalnoy-vaktsinoy-i-sputnika-layt/