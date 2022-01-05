Врач заявил о риске "бесконечной" циркуляции "омикрона"

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Врач заявил о риске "бесконечной" циркуляции нового штамма коронавируса, передает Ura.ru.

По словам специалиста, грызуны могут заражаться новым вариантом.

"Появляются данные, что "омикрон" может передаваться грызунам, и если заражение будет идти и обратно в человеческую популяцию, то это будет очень нехорошо. Таким образом "омикрон" может циркулировать бесконечно, пока вновь не мутирует", - говорит доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Согласно последним данным, в Великобритании и США штамм "омикрон" стремительно распространяется и вытесняет постепенно "дельту". Но потребуется еще время, чтобы точно утверждать, вытеснил ли новый вариант своего предшественника полностью.

Напомним, в Израиле выявили первый случай одновременного заражения гриппом и коронавирусной инфекции.

А глава казахстанской Академии профилактической медицины заявил, что при заражении "омикроном" болезнь протекает мягче, чем при "дельте".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949821-vrach-zayavil-o-riske-beskonechnoy-tsirkulyatsii-omikrona/