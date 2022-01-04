Рост числа случаев коронавируса снова наблюдается в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За минувшие сутки в Казахстане выявили 413 человек с коронавирусом, хотя еще днем ранее было заметно снижение количества случаев заболевания. Обновленные данные опубликованы в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в стране КВИ обнаружили у 413 человек.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 75

город Алматы - 65

город Шымкент - 61

Акмолинская область - 37

Актюбинская область - 2

Алматинская область - 10

Атырауская область - 20

Восточно-Казахстанская область - 11

Жамбылская область - 3

Западно-Казахстанская область - 6

Карагандинская область - 38

Костанайская область - 8

Кызылординская область - 4

Мангистауская область - 6

Павлодарская область - 27

Северо-Казахстанская область - 27

Туркестанская область - 13

Всего в стране выявлено 989 556 заболевших.

По информации Минздрава, 12 казахстанцев умерли за сутки от коронавируса и пневмонии.

Напомним, по состоянию на 3 января COVID-19 подтвердился у 373 человек. За сутки до этого в стране выявили 457 заболевших, а до этого обнаружили 447 случаев КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949688-rost-chisla-sluchaev-koronavirusa-snova-nablyudaetsya-v-kazahstane/