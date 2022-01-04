Рост числа случаев коронавируса снова наблюдается в Казахстане

За минувшие сутки в Казахстане выявили 413 человек с коронавирусом, хотя еще днем ранее было заметно снижение количества случаев заболевания. Обновленные данные опубликованы в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в стране КВИ обнаружили у 413 человек.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 75
- город Алматы - 65
- город Шымкент - 61
- Акмолинская область - 37
- Актюбинская область - 2
- Алматинская область - 10
- Атырауская область - 20
- Восточно-Казахстанская область - 11
- Жамбылская область - 3
- Западно-Казахстанская область - 6
- Карагандинская область - 38
- Костанайская область - 8
- Кызылординская область - 4
- Мангистауская область - 6
- Павлодарская область - 27
- Северо-Казахстанская область - 27
- Туркестанская область - 13
Всего в стране выявлено 989 556 заболевших.
По информации Минздрава, 12 казахстанцев умерли за сутки от коронавируса и пневмонии.
Напомним, по состоянию на 3 января COVID-19 подтвердился у 373 человек. За сутки до этого в стране выявили 457 заболевших, а до этого обнаружили 447 случаев КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949688-rost-chisla-sluchaev-koronavirusa-snova-nablyudaetsya-v-kazahstane/