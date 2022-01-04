Здоровье
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Рост числа случаев коронавируса снова наблюдается в Казахстане

Человек в маске идет по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За минувшие сутки в Казахстане выявили 413 человек с коронавирусом, хотя еще днем ранее было заметно снижение количества случаев заболевания. Обновленные данные опубликованы в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в стране КВИ обнаружили у 413 человек.

В разрезе регионов:

  • город Нур-Султан - 75
  • город Алматы - 65
  • город Шымкент - 61
  • Акмолинская область - 37
  • Актюбинская область - 2
  • Алматинская область - 10
  • Атырауская область - 20
  • Восточно-Казахстанская область - 11
  • Жамбылская область - 3
  • Западно-Казахстанская область - 6
  • Карагандинская область - 38
  • Костанайская область - 8
  • Кызылординская область - 4
  • Мангистауская область - 6
  • Павлодарская область - 27
  • Северо-Казахстанская область - 27
  • Туркестанская область - 13

Всего в стране выявлено 989 556 заболевших.

По информации Минздрава, 12 казахстанцев умерли за сутки от коронавируса и пневмонии.

Напомним, по состоянию на 3 января COVID-19 подтвердился у 373 человек. За сутки до этого в стране выявили 457 заболевших, а до этого обнаружили 447 случаев КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949688-rost-chisla-sluchaev-koronavirusa-snova-nablyudaetsya-v-kazahstane/

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