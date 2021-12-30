Россия начнет набор добровольцев для испытания назальной вакцины от COVID-19 с января

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что с 15 января начнется набор добровольцев для испытания назальной вакцины от коронавируса, передает ТАСС.

По его словам, исследования стартуют сразу же, как будут отобраны первые участники. Он отметил, что в испытаниях примут участие вакцинированные и непривитые добровольцы.

"Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от коронавируса начнется 15 января", ­– заявил Гинцбург.

Как отметил глава Центра имени Гамалеи, сложность исследования состоит в наборе непереболевших и непривитых.

Кроме того, Центром была разработана новая тест-система, которая сможет определить уровень антител после применения назальной вакцины.

"Тест-системы нам понадобятся немного попозже, когда добровольцы будут уже провакцинированы назальной вакциной, недели на две-три. <…> Тогда будем смотреть, насколько на конкретных людях наши тест-системы хорошо работают", – сказал он.

Ранее Гинцбург оценил эффективность нового препарата на основе антител против "омикрона". Лекарство, по результатам испытаний на животных, показало эффективность в 100 процентов и его разработка практически завершена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949297-rossiya-nachnet-nabor-dobrovoltsev-dlya-ispytaniya-nazalnoy-vaktsiny-ot-covid-19-s-yanvarya/