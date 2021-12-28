Минздрав: Для ревакцинации против COVID-19 планируется поставка еще 5 млн доз вакцины

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И.о. министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на заседании правительства заявил о необходимости увеличить темпы вакцинации населения против коронавируса с учетом роста заболеваемости в мире и широкого распространения омикрон-штамма, передает корреспондент NUR.KZ.

Буркитбаев призвал казахстанцев принять правильное решение в пользу вакцинации и ревакцинации.

"С учетом роста заболеваемости в мире и широкого распространения варианта штамма "омикрон" необходимо увеличить темпы вакцинации населения и завершить вакцинацию подлежащего населения", - отметил он.

При этом, спикер указал, что эффективность вакцинации является доказанной. Так, по его данным, с начала проведения вакцинации в 95% случаях заражение КВИ приходится именно на невакцинированных, 96% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, являются невакцинированными.

"Важно сохранить стабильность текущей эпидситуации по КВИ. В этой связи акиматам на местах необходимо активизировать проведение вакцинации и ускорить массовую ревакцинацию населения.

На текущий момент ревакцинации подлежат 9,2 млн человек, из которых более 400 тыс. человек ревакцинированы. На ревакцинацию в наличии имеется достаточное количество доз вакцины. С декабря по 1 квартал 2022 года планируется поставка 5 млн доз вакцины", - добавил он.

В целом, по его данным, к этому часу в Казахстане продолжается вакцинация населения против КВИ. На сегодня охват подлежащего взрослого населения первым компонентом составил 78,6%, вторым компонентом - 74,4% от подлежащего вакцинации взрослого населения.

Позже глава Комитета санэпидконтроля Айжан Есмагамбетова в кулуарах правительства сообщила журналистам, что уже проведены переговоры по поставкам российской вакцины "Спутник Лайт".

"Ежедневно ведутся переговоры с поставщиками. Пока порядка 1 млн доз будет поставлено в 1 квартале 2022 года. Конец декабря - начало января первые 150 тыс. доз - есть договоренность о поставке", - добавила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948847-minzdrav-dlya-revaktsinatsii-protiv-covid-19-planiruetsya-postavka-esche-5-mln-doz-vaktsiny/