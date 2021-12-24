Назван способ замедления распространения "омикрона"

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о способе замедления распространения нового штамма. Об этом он написал в Telegram.

Скорое внедрение назальной вакцины от коронавирусной инфекции может предотвратить быстрое распространение штамма "омикрон".

"Скорейшее внедрение интраназальной вакцины от COVID-19 может затормозить быстрое распространение "омикрона". Застопорить его размножение именно в месте проникновения - в носоглотке", - написал Мясников.

Недавно стало известно о клинических испытаниях интраназального препарата SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанного Центром имени Гамалеи. Александр Гинцбург рассказал, что никаких побочных эффектов в ходе исследований не выявили.

Также другая вакцина от COVID-19, которая предназначена для детей до шести лет, будет в форме спрея, сообщил ученый.

Напомним, Мясников предостерег пациентов от самолечения и бездумного приема препаратов при заболевании коронавирусной инфекцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948374-nazvan-sposob-zamedleniya-rasprostraneniya-omikrona/