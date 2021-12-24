Иммунолог назвал срок ревакцинации для защиты от "омикрона"

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Иммунолог рассказал, когда стоит ревакцинироваться для защиты от "омикрона", передает Sputnik Россия.

По словам кандидата медицинских наук, иммунолога Николая Крючкова, появление и распространение нового штамма может означать, что временное "окно" ревакцинации сократится.

Если раньше врачи рекомендовали делать бустерную дозу через шесть месяцев, сейчас многие за то, чтобы ревакцинироваться уже через четыре месяца.

Для взрослых людей Крючков посоветовал ревакцинироваться однократно препаратом "Спутник Лайт".

"Для людей пожилых или с хроническими заболеваниями я рекомендую две инъекции препарата "Спутник V". Это моя личная рекомендация", - сказал иммунолог.

Он напомнил, что прививка не защищает человека от вируса на 100 процентов. Она может спасти от летального исхода и тяжелого течения COVID-19.

Напомним, в Германии зафиксировали первую смерть инфицированного штаммом "омикрон". Пациенту было от 60 до 79 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948302-immunolog-nazval-srok-revaktsinatsii-dlya-zaschity-ot-omikrona/