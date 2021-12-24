Первую смерть от омикрона-штамма зафиксировали в Германии

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В Германии Институт инфекционных заболеваний Роберта Коха сообщил о первой смерти в стране от омикрон-штамма COVID-19, передает РИА Новости.

Пол и личность погибшего не называется. Известно только, что ему от 60 до 79 лет и он был инфицирован штаммом "омикрон". Другие детали также не раскрываются.

В начале декабря федеральные и региональные власти Германии решили ввести новые ограничения для людей, не получивших прививку от COVID-19, чтобы не допустить четвертой волны коронавируса. Теперь в Германии посещать культурные и развлекательные мероприятия, торговые центры могут только те, кто получил вакцину от коронавируса или уже им переболел.

Не исключается, что в следующем году вакцинация от COVID-19 может стать обязательной.

Накануне в первая смерть пациента с омикрон-штаммом зафиксирована в США и Израиле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948297-pervuyu-smert-ot-omikrona-shtamma-zafiksirovali-v-germanii/