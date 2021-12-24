Гинцбург заявил об активном распространении омикрон-штамма

Александр Гинцбург. Фото: t.me/nsnfm

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что омикрон-штамм распространяется среди людей быстрее, чем предыдущие варианты – "дельта" и "альфа", передает Gazeta.ru.

При этом, отметил ученый, "омикрон" считается менее опасным для здоровья инфицированных.

"На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить о том, что штамм "омикрон" более опасен (чем дельта-штамм), более вирулентный по каким-то показателям, не приходится. Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции", – пояснил Гинцбург.

По его словам, число зараженных, особенно среди непривитых, из-за нового штамма может достичь больших значений, и тогда система здравоохранения может не справиться с последствиями.

Ученый добавил, что, возможно, разработчикам вакцин придется модифицировать вакцины, если "появятся люди, которые страдают из-за того, что они заразились "омикроном".

Гинцбург подчеркнул, что вакцина "Спутник V" имеет достаточный уровень защиты от нового варианта и препарат не нужно модифицировать.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Гинцбург рассказал, вакцина от COVID-19 для детей до шести лет будет в форме спрея.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948291-gintsburg-zayavil-ob-aktivnom-rasprostranenii-omikron-shtamma/