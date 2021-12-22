Первая смерть пациента с омикрон-штаммом зафиксирована в Израиле

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В Израиле выявлен первый случай смерти пациента, заразившегося омикрон-штаммом, передает телеканал Kan.

Издание пишет, что речь идет о 65-летнем пациенте, у которого, помимо "омикрона", были обнаружены сопутствующие заболевания. Его госпитализировали, как только выявили коронавирус.

Отмечается, что мужчина был полностью привит. Но с момента вакцинации прошло более шести месяцев.

По данным Минздрава Израиля, за сутки в стране выявили 170 новых случаев инфицирования новым вариантом. Всего омикрон-штаммом болеет 341 человек. Еще 807 жителей Израиля ожидают результаты тестов.

Ранее США сообщили о первом случае смерти инфицированного "омикроном". Жертвой нового штамма стал мужчина 50 лет. Он имел серьезные проблемы со здоровьем и не был вакцинирован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947847-pervaya-smert-patsienta-s-omikron-shtammom-zafiksirovana-v-izraile/