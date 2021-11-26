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Гинцбург рассказал об эффективности нового препарата от COVID-19 для подростков, передает ТАСС.

Россия зарегистрировали вакцину для подростков от 12 до 17 лет "Спутник М", разработанную Центром имени Гамалеи.

Ученый Александр Гинцбург рассказал, что у привившихся новым препаратом подростков иммунитет будет не ниже, чем у привитых "Спутником V" взрослых.

"Не думаю, что у него [подростка] будет меньше защита, потому что отвечает организм примерно одинаково. По той простой причине <...>, что количество антител, которые наша иммунная система будет вырабатывать на разные количества одного и того же количества антигенов, будет одним и тем же", - сказал Гинцбург.

Он добавил, что невакцинированным подросткам можно не дожидаться совершеннолетия, а привиться сейчас "Спутником M".

Напомним, специалисты из ВОЗ начали изучать влияние нового штамма из Южной Африки на диагностику, лекарственные препараты и вакцину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944061-gintsburg-rasskazal-ob-effektivnosti-novogo-preparata-ot-covid-19-dlya-podrostkov/