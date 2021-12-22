Ученые из Китая выяснили, что Т-клетки могут быть эффективнее против COVID-19, чем антитела

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Китайские ученые в ходе исследования пришли к выводу, что Т-клетки могут защищать от COVID-19 лучше антител, передает РИА Новости.

Авторами исследования являются ученые из Китайской академии медицинских наук и Пекинского университета. Они собрали клинические данные сотни пациентов с COVID-19. С помощью полученной информации построили математическую модель, чтобы понять, какую роль играют Т-клетки в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Функция Т-клеток - реагировать на чужеродные вещества. Благодаря им иммунная система начинает запуск механизмов, с помощью которых клетки с чужеродными телами распознаются и уничтожаются.

Оказалось, что ухудшение Т-клеточного иммунитета повышает шансы критического исхода с COVID-19. И в вопросе освобождения они играют более весомую роль даже по сравнению с антителами.

Летальный исход наблюдался у тех пациентов, у которых выработка Т-клеток была подавлена. Недостаток последних связан с развитием цитокинового шторма - основная причина смерти от COVID-19.

Китайские ученые надеются, что на основе их вывода будет разработано новое поколение вакцин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947873-uchenye-iz-kitaya-vyyasnili-chto-t-kletki-mogut-byt-effektivnee-protiv-covid-19-chem-antitela/