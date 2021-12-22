Прогноз на январь по COVID-19 в Казахстане озвучил Минздрав

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На заседании правительства и.о. министра здравоохранения Жандос Буркитбаев напомнил о прогнозе министерства по коронавирусу на январь, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно прогнозу, при пессимистичном сценарии в январе в Казахстане число новых зараженных может вырасти до 3000 человек в сутки, при реалистичном - до 1500 человек в сутки, при оптимистичном - до 650 заражений в сутки.

При этом в декабре Казахстан идет по оптимистичному сценарию - с заболеваемостью в сутки не более 560 человек. Об этом ранее заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения.

Последние несколько недель в стране наблюдается значительный спад заболеваемости. На 22 декабря в "желтой" зоне остались лишь два региона, все остальные регионы страны находятся в "зеленой" зоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947896-prognoz-na-yanvar-po-covid-19-v-kazahstane-ozvuchil-minzdrav/