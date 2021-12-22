Минздрав: В Казахстане сбывается оптимистичный сценарий по коронавирусу в декабре

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О развитии в Казахстане оптимистичного сценария по эпидситуации с коронавирусом в декабре на заседании правительства заявил и.о. министра здравоохранения Жандос Буркитбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

"Согласно прогнозу эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, в настоящее время в республике сбывается оптимистичный сценарий с регистрацией в декабре в среднем 560 случаев в сутки.

В настоящее время в республике отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, ситуация находится на контроле министерства", - заявил Буркитбаев, выступая с докладом в правительстве.

Напомним, ранее бывший министр Цой сообщал о предположениях Минздрава по развитию разных сценариев с коронавирусом в Казахстане в ноябре, декабре и январе.

В последние дни в Казахстане наблюдается значительный спад заболеваемости. Согласно матрице оценки эпидситуации, почти все регионы страны перешли в "зеленую", самую благополучную по эпидситуации, зону - в "желтой" остались лишь две области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947870-minzdrav-v-kazahstane-sbyvaetsya-optimistichnyy-stsenariy-po-koronavirusu-v-dekabre/