Всего два региона Казахстана осталось в "желтой" зоне по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Обновленную матрицу оценки эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. Согласно новым данным, в "желтой" зоне осталось всего два региона.

За последние сутки в "зеленую" зону из "желтой" перешла Акмолинская область. Теперь почти все регионы страны находятся в самой благополучной по эпидситуации зоне. В "желтой" же зоне осталось лишь две области.

Актуальная на утро 21 декабря матрица оценки эпидемиологической ситуации выглядит следующим образом:

"Красная" зона: нет регионов;

нет регионов; "Желтая": Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

Павлодарская, Северо-Казахстанская области. "Зеленая": Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Напомним, за минувшие сутки в стране зарегистрировали менее 400 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947638-esche-odin-region-kazahstana-pereshel-v-zelenuyu-zonu-po-covid-19/