Всего два региона Казахстана осталось в "желтой" зоне по COVID-19

Обновленную матрицу оценки эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. Согласно новым данным, в "желтой" зоне осталось всего два региона.
За последние сутки в "зеленую" зону из "желтой" перешла Акмолинская область. Теперь почти все регионы страны находятся в самой благополучной по эпидситуации зоне. В "желтой" же зоне осталось лишь две области.
Актуальная на утро 21 декабря матрица оценки эпидемиологической ситуации выглядит следующим образом:
- "Красная" зона: нет регионов;
- "Желтая": Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
- "Зеленая": Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
Напомним, за минувшие сутки в стране зарегистрировали менее 400 случаев заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947638-esche-odin-region-kazahstana-pereshel-v-zelenuyu-zonu-po-covid-19/