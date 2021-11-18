Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Билл Гейтс. Фото: Thierry Monasse/Contributor/Getty Images

Основатель Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавируса к середине 2022 года, однако это случится, если не появятся новые, более опасные, штаммы, передает ТАСС.

Как отметил Билл Гейтс, вакцинация, выработка естественного иммунитета, а также изобретение новых лекарств приведут к снижению уровня заболеваемости и смертности от COVID-19. Это позволит достичь "сезонных данных по гриппу", если не появятся более опасные мутации.

Он также надеется на то, что в следующем году будут решены проблемы с поставкой вакцин. Гейтс призвал мир активно бороться с распространением гриппа, чтобы предотвратить появление новых пандемий.

Ранее стало известно, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделит 120 млн долларов на лекарства от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942785-bill-geyts-nazval-sroki-okonchaniya-pandemii-covid-19/