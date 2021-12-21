Британские ученые сравнили симптомы инфицированных штаммами "дельта" и "омикрон"

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Создатели приложения ZOE COVID Study из Великобритании сравнили симптомы пациентов, инфицированных штаммами "дельта" и "омикрон", передает РИА Новости.

Как известно, доминирующим в Британии штаммом с момента своего появления до декабря этого года был "дельта". Затем с этого месяца его вытеснил "омикрон".

"Больше всего симптомы "омикрона" похожи на легкий вариант "дельты", который мы наблюдаем у вакцинированных людей", - говорит руководитель проекта ZOE COVID Study профессор Тим Спектор.

Результаты сравнений показали, что в первые дни у половины инфицированных этими вариантами наблюдаются жар, кашель и потеря обоняния или вкуса.

Но большинство заболевших "омикроном" говорят о "пульсирующей", "давящей" или "колющей" головной боли, насморке, чихании, боли в горле и усталости. Кто-то даже сообщал о кашле, потере аппетита и мозговом тумане.

Головная боль, на которую жалуются пациенты, инфицированные "омикроном", имеет устойчивость к обезболивающим. Боль в горле чаще встречается у взрослых в возрасте от 18 до 65 лет. Длится примерно пять дней. Примерно столько же длится кашель, который, по словам пациентов, сухой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947783-britanskie-uchenye-sravnili-simptomy-infitsirovannyh-shtammami-delta-i-omikron/