Акмолинцы просят аннулировать купленные ими фиктивные паспорта вакцинации

Паспорт вакцинации. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

23 жителя Акмолинской области, купившие паспорта фиктивные паспорта вакцинации, написали заявление об их аннулировании. Об этом на брифинге рассказала главный санврач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА "Казинформ".

По данным санврача, шестеро жителей области, купивших паспорта вакцинации, успели переболеть коронавирусной инфекцией.

Среди купивших паспорта вакцинации один госслужащий, два работника банка, один учитель, один врач, шесть лиц, работающих в сфере предпринимательства и другие.

Кроме того, паспорта вакцинации в Акмолинской области приобрели также трое жителей СКО.

"Доверие к вакцинации подрывают факты подделки паспортов вакцинации. На сегодня возбуждены уголовные дела по сотрудникам двух поликлиник города Кокшетау и Атбасарского района.

На сегодня 23 человека, получившие паспорта вакцинации незаконным путем, написали заявления об аннулировании паспортов вакцинации. Шесть из них, а это 26%, заболели коронавирусной инфекцией и, к сожалению, вошли в статистику, как заболевшие вакцинированные.

По всем фактам следственные мероприятия продолжаются", - проинформировала Мусина.

Санврач добавила, что в регионе прививку от КВИ получили больше 324 тыс. жителей, то есть 67,7% подлежащего вакцинации населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947844-akmolintsy-prosyat-annulirovat-kuplennye-imi-fiktivnye-pasporta-vaktsinatsii/