Врач назвал количество антител для нейтрализации "омикрона"

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Эксперт из Италии заявил, какое количество антител необходимо для нейтрализации штамма "омикрон", передает РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sella.

"Некоторые неопубликованные исследования сообщают нам, что для остановки нового вируса требуется в 10-40 раз больше антител, чем тех, которые достаточны для нейтрализации исходного штамма", - говорит президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу.

Он добавил, что двухэтапной вакцинации может быть недостаточно. Эффективной будет третья доза.

"Это схема, которая является частью истории вакцинологии, мы не должны думать, что необходимость делать повторный укол является доказательством неудачи этих средств против COVID-19", - объяснил Палу.

Пока точных данных о степени вредоносности нового штамма нет.

Ранее китайские ученые опубликовали исследование, в котором утверждалось, что штамм "омикрон" могу передаться человеку от лабораторных мышей. Соответствующие опыты проводились специалистами из США и КНР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947564-vrach-nazval-kolichestvo-antitel-dlya-neytralizatsii-omikrona/