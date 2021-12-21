ВОЗ подтвердила опасность омикрон-штамма для вакцинированных и переболевших

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Фото: Kyodo News via Getty Images

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что омикрон-штамм распространяется быстрее предыдущих вариантов.

По его словам, люди, переболевшие COVID-19 или получившие вакцину, могут снова быть инфицированными, передает РИА Новости.

"В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "дельта", и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться", – пояснил он.

Как отметил глава ВОЗ, в 2021 году от COVID-19 умерли 3,3 млн человек. Он подчеркнул, что в прошлом году от ВИЧ, туберкулеза и малярии вместе взятых скончалось меньше людей.

В то же время британские ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний выяснили, что омикрон-штамм медленнее поражает легкие человека, по сравнению с другими вариантами, пишет Sky News.

Исследователи уточнили, что новый штамм не вызывает у инфицированного тяжелого течения COVID-19. Но при этом подчеркнули, что "омикрон" способен "обходить" иммунитет человека.

К такому заключению пришли ученые после того, как стало известно о массовом заражении британцев омикрон-штаммом.

Ранее китайские ученые предположили, что "омикрон" передался человеку от мышей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947628-voz-podtverdila-opasnost-omikron-shtamma-dlya-vaktsinirovannyh-i-perebolevshih/