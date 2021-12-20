Врачи рассказали, спустя какое время в среднем умирают пациенты с COVID-19

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Российский вирусолог рассказал, спустя сколько времени инфицированный COVID-19 человек может умереть, передает Ura.ru.

В среднем, когда человек заболевает коронавирусной инфекцией, он умирает спустя три-четыре недели.

"Если верить сообщениям, что высокая заболеваемость была несколько дней назад в Великобритании, куда проник штамм "омикрон", значит нужно ждать недели три, чтобы понять, что с этими людьми происходит. Я думаю, ничего страшного с ними не будет", - говорит вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн.

Те данные, которые имеются об "омикроне" на данный момент, свидетельствуют о низких показателях смертности. Точная и полноценная информация может появиться уже к концу этого года.

"От начала клинических проявлений до наступления смерти проходит где-то две-две с половиной недели. Это не значит, что не бывает меньше или больше. Популяционно видно, если статистика адекватная, что через этот период идет точно такая же волна по смертям", - объяснил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Но подчеркнул, что не менее распространены случаи, когда человек умирает спустя какое-то время после выздоровления, страдая постковидными последствиями. Но часто такие случаи не относят к смертям из-за COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947509-vrachi-rasskazali-spustya-kakoe-vremya-v-srednem-umirayut-patsienty-s-covid-19/