Песков прокомментировал вопрос о регистрации "Спутника V" ВОЗ

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Пресс-секретарь Кремля ответил на вопрос о регистрации "Спутника V" ВОЗ, передает РИА Новости.

"Там действительно какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация, и как она должна была предоставляться, у нас какие-то разные стандарты и так далее. Поэтому мы постепенно, скажем так, адаптируемся к этим требованиям", - объяснил Дмитрий Песков.

Он добавил, что работа в этом направлении продолжается и они надеются на положительный конечный результат.

Препарат российского производства "Спутник V" уже одобрен в 71 стране мира.

Ранее в пресс-службе ВОЗ сообщили, что направят в Россию своих экспертов для оценки "Спутника V" не раньше января 2022 года.

Напомним, глава минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцины российского производства будут проверены на эффективность против штамма "омикрон".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946924-peskov-prokommentiroval-vopros-o-registratsii-sputnika-v-voz/