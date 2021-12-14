COVID-19 ускоряет старение организма, заявила эксперт

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Российский специалист рассказала, что коронавирус способствует перестройке организма, характерной старению, передает РБК.

"COVID-19 провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройкам при старении. Эти изменения на первых этапах потенциально обратимы и могут быть скорректированы", - говорит глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

По ее словам, необходимы новые подходы к восстановлению здоровья людей, которые перенесли COVID-19.

Ранее специалист из минздрава России назвала группу людей, которым следует немедленно ревакцинироваться от коронавирусной инфекции. А инфекционист рассказал, безопасно ли совмещать разные препараты.

Тем временем первый случай заражения штаммом "омикрон" был зафиксирован в Китае. А в Великобритании подтвердили первую смерть человека, инфицированного этим вариантом.

Также мы писали, способен ли штамм "омикрон" вытеснить вариант "дельта" в будущем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946907-covid-19-uskoryaet-starenie-organizma-zayavila-ekspert/