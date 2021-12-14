Первый случай заражения штаммом "омикрон" зафиксировали в Китае

Иллюстративное фото: pexels.com

В Китае, где правительство применяет практику "нулевого" коронавируса в преддверии Олимпийских игр, зафиксировали первый случай заражения "омикроном", передает CNN.

Инфицированным оказался житель портового города Тяньцзинь, прибывший из-за границы 9 декабря. Его отправили на изоляцию в больницу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил первую смерть инфицированного новым штаммом. Он добавил, что лучшей защитой для населения сейчас будет ревакцинация. Также следует отказаться от слухов, что заражение "омикроном" протекает легче, передает Би-би-си.

Министр здравоохранения Британии Саджид Джавид заявил, что среди всех заболевших COVID-19 на данный момент в стране 20 процентов являются инфицированными "омикроном".

В прошлый раз количество заболевших новым штаммом в Британии за сутки дошло до 633 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946838-omikron-pervaya-smert-infitsirovannogo-v-velikobritanii-i-pervyy-sluchay-v-kitae/