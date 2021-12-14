Инфекционист объяснил, безопасно ли совмещать разные вакцины от COVID-19

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Инфекционист рассказал, безопасно ли совмещать разные вакцины от коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Так как вакцины от COVID-19 одинаково воздействуют на организм человека, является безопасным комбинировать их вместе. Даже если производители у них разные.

"Вакцинация разными производителями возможна. Все производители в качестве антигена используют один и тот же белок - S-белок. Разные вакцины предусматривают разные способы доставки антигена, но принцип вакцинации остается тем же - защита организма от вируса", - говорит инфекционист Андрей Поздняков.

При этом клиническая польза от комбинации может быть. Потому что каждый препарат стимулирует иммунную систему по-разному и из-за этого организм человека лучше приспособлен к различным мутациям.

Поздняков отметил, что оптимальная схема ревакцинации от COVID-19 еще не отработана. Но Врачи рекомендуют прививаться бустерной дозой каждые шесть месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946797-infektsionist-obyasnil-bezopasno-li-sovmeschat-raznye-vaktsiny-ot-covid-19/