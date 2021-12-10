Сроки действия "зеленого" статуса в Ashyq при ревакцинации: опубликовано постановление санврача

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Исполняющая обязанности главного санврача Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление о ревакцинации. Документ опубликован на официальном сайте комитета санэпидконтроля Минздрава Казахстана.

Согласно документу, для лиц, имеющих незаконченный курс вакцинации против COVID-19, зеленый статус в Ashyq сохраняется в течение 21 дня после получения первого компонента вакцины. По истечении 21 календарного дня в случае отсутствия второго курса вакцинации статус "зеленый" переводится в "синий".

Казахстанцы, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19, сохранят "зеленый" в Ashyq ровно на один год.

"Для лиц, получивших ревакцинацию против COVID-19, статус "зеленый" сохраняется в течение одного года со дня получения ревакцинации", - говорится в документе.

Постановление вступает в силу сегодня, 10 декабря.

Напомним, предыдущее постановление главного санврача о ревакцинации было опубликовано два дня назад. Согласно документу, ревакцинация против КВИ в Казахстане будет проводиться однократно - ревакцинироваться могут граждане, получившие прививку от КВИ не менее 6 месяцев назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946452-sroki-deystviya-zelenogo-statusa-v-ashyq-pri-revaktsinatsii-opublikovano-postanovlenie-sanvracha/