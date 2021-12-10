"Третьей мировой войной" назвали вакцинацию от КВИ любители конспирологических теорий

Вакцина против COVID-19 от Sinovac. Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Пользователи Казнета пересылают в мессенджерах сообщение, в котором людей призывают отказываться от иммунизации против КВИ и называют прививочную кампанию "Третьей мировой войной".

Как пишет официальный портал StopFake.kz, на самом деле эти заявления - ложь. Фактчекеры разобрали данный фейк по тезисам и пояснили, почему каждому из них и всей теории в целом не стоит доверять.

"В вакцинах против "В вакцинах против COVID-19 обнаружено до 600 000 различных вирусов"

Автор сообщения заявляет, что некие ученые выкрали вакцины и проверили их в независимых лабораториях, в результате якобы найдя там огромное количество вирусов. Никаких подтверждений этому нет.

Никаких научных работ и открытий, подтверждающих наличие патогенов в вакцинах против КВИ, нет.

"Вакцины вызывают паралич сердечной мышцы, инвалидность и смерть"

Автор убеждает слушателей в том, что вакцины вызывают миокардит, который он описывает как "паралич сердечной мышцы, который непременно ведет к инвалидности".

На самом деле, как объяснили фактчекеры, миокардит – это воспаление сердечной мышцы, которое лечится и не оставляет последствий. Миокардит действительно может развиться в результате вакцинации, однако не все случаи миокардита связаны с получением мРНК-вакцин.

"В вакцинах содержится оксид графена"

Указывается, что это старый, не единожды опровергнутый фейк. Нет никаких доказательств того, что оксид графена содержится в препаратах для иммунизации.

"В вакцинах обнаружены яйца неизвестных инопланетных существ или биороботов"

Этот фейк создала известная противница вакцинации и сторонница конспирологических теорий Кэри Мадей. Она заявляла о том, что лично обнаружила в вакцине против COVID-19 некое живое существо, напоминающее гидру.

Это заявление не раз опровергали фактчекеры из различных мировых изданий. Подчеркивается, что в вакцинах не может быть никаких живых существ, так как препараты хранятся и транспортируются при низких температурах и без доступа солнечного света.

"Половина вакцинированных людей получили плацебо и поэтому верят в безопасность иммунизации"

Это заявление также совершенно необоснованно и неоднократно опровергалось фактчекерами. Отметим, что об одном из таких случаев мы сообщали ранее.

"Привитые люди испускают Wi-Fi и "Привитые люди испускают Wi-Fi и Bluetooth-сигналы"

Это абсолютно антинаучное заявление, существующее лишь в рамках конспирологических теорий. Отмечается, что для того, чтобы принимать или испускать сигналы Wi-Fi и Bluetooth, необходима антенна, кратная длине волны.

Не заметить такую в ампулах с вакцинами было бы невозможно.

"Привитые люди будут майнить криптовалюту при помощи собственных тел"

Эта конспирологическая теория основывается на обнаруженном в Сети патенте, описывающем устройства, способные майнить криптовалюту за счет энергии, которую вырабатывают наши тела при движении. Однако к вакцинации он не имеет никакого отношения.

"Илон Маск запускает спутники для того, чтобы все привитые люди зарабатывали криптовалюту"

На самом деле проект Starlink Илона Маска - это сеть спутников, которые должны обеспечить скоростным спутниковым Интернетом всех жителей Земли вне зависимости от их местоположения. Конспирологические теории, связанные с Маском, также неоднократно опровергались.

Таким образом, вакцинация против COVID-19 – это не попытка уничтожить большую часть человечества и заставить выживших майнить криптовалюту.

Следовательно, нет никаких оснований называть прививочную кампанию Третьей мировой войной, резюмировали фактчекеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946342-tretey-mirovoy-voynoy-nazvali-vaktsinatsiyu-ot-kvi-lyubiteli-konspirologicheskih-teoriy/