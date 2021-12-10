Здоровье
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648 человек заразились COVID-19 в Казахстане за сутки

Медик делает анализ на КВИ
Иллюстративное фото: Gettty Images/ Mario Tama / Staff

За прошедшие сутки зарегистрировано 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

В разрезе регионов ситуация с КВИ выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 97,
  • в Алматы – 55,
  • в Шымкенте – 1,
  • в Акмолинской области – 60,
  • в Актюбинской области – 1,
  • в Алматинской области – 30,
  • в Атырауской области – 6,
  • в ВКО – 25,
  • в Жамбылской области – 6,
  • в ЗКО – 16,
  • в Карагандинской области – 115,
  • в Костанайской области – 74,
  • в Кызылординской области – 4,
  • в Мангистауской области – 2,
  • в Павлодарской области – 76,
  • в СКО – 71,
  • в Туркестанской области – 9.

Всего в стране подтверждено 978 362 случая заражения COVID-19.

Напомним, что глава Минздрава накануне озвучил причину снижения сроков ревакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946238-648-chelovek-zarazilis-covid-19-v-kazahstane-za-sutki/

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