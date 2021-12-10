648 человек заразились COVID-19 в Казахстане за сутки

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За прошедшие сутки зарегистрировано 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

В разрезе регионов ситуация с КВИ выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 97,

в Алматы – 55,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 60,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 30,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 25,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 16,

в Карагандинской области – 115 ,

, в Костанайской области – 74,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 76,

в СКО – 71,

в Туркестанской области – 9.

Всего в стране подтверждено 978 362 случая заражения COVID-19.

Напомним, что глава Минздрава накануне озвучил причину снижения сроков ревакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946238-648-chelovek-zarazilis-covid-19-v-kazahstane-za-sutki/