648 человек заразились COVID-19 в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".
В разрезе регионов ситуация с КВИ выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 97,
- в Алматы – 55,
- в Шымкенте – 1,
- в Акмолинской области – 60,
- в Актюбинской области – 1,
- в Алматинской области – 30,
- в Атырауской области – 6,
- в ВКО – 25,
- в Жамбылской области – 6,
- в ЗКО – 16,
- в Карагандинской области – 115,
- в Костанайской области – 74,
- в Кызылординской области – 4,
- в Мангистауской области – 2,
- в Павлодарской области – 76,
- в СКО – 71,
- в Туркестанской области – 9.
Всего в стране подтверждено 978 362 случая заражения COVID-19.
Напомним, что глава Минздрава накануне озвучил причину снижения сроков ревакцинации.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946238-648-chelovek-zarazilis-covid-19-v-kazahstane-za-sutki/