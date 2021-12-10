Санврачи призвали жителей ЗКО отказаться от новогодних корпоративов

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Главный государственный санитарный врач Западно-Казахстанской области Мухамгали Арыспаев заявил, что ситуация с коронавирусом в любой момент может ухудшиться и призвал жителей региона отказаться от проведения новогодних корпоративов, передает корреспондент NUR.KZ.

Мухамгали Арыспаев напомнил, что область находится в "зеленой" зоне по темпам распространения COVID-19, но все может измениться.

"Призываю людей отказаться от праздничных корпоративов. Ситуация с каждым днем меняется. Рестораторы уже объявляют о проведении мероприятий, берут предоплату. Но кто знает, что будет 31 декабря?

Мы вышли из "красной" зоны недавно. Если будем проводить корпоративы по 100-150 человек, то снова вернемся в нее. Это семейный праздник. Призываю людей провести его в кругу семьи", - сказал санврач.

Мухамгали Арыспаев отметил, что в соседней России уже выявлено 2 случая заболевания новым штаммом "омикрон".

"В ЗКО из Египта прилетели 9 человек, 2 из Лондона и 1 из Германии. Все они взяты под медицинское наблюдение. В области на сегодняшний момент случаев "омикрона" не выявлено. В Национальный центр экспертизы отправлены пробы положительных результатов от больных коронавирусной инфекцией. Результаты еще в работе", - отметил главный государственный санитарный врач.

Также специалисты выразили обеспокоенность увеличением в 2,4 раза случаев ОРВИ в регионе. Только с 1 ноября в ЗКО выявлен 81 заболевший гриппом. Из-за этого в школах и детских садах запретили проведение новогодних представлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946363-sanvrachi-prizvali-zhiteley-zko-otkazatsya-ot-novogodnih-korporativov/