Названы способы выявить "замаскированный" COVID-19

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Специалист рассказал, как отличить COVID-19 от других болезней, передает Sputnik Россия.

COVID-19 можно легко спутать с гриппом, ОРВИ или другими вирусными инфекциями вроде энтеровирусной и ротавирусной. Проблема в том, что у этой болезни нет определенных специфических проявлений.

"Наиболее частые проявления COVID-19 - это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на сто процентов специфичны", - говорит кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

Единственный способ выявить COVID-19 - обратиться к врачу и сделать тест.

"ПЦР-диагностика и экспресс-тестирование на коронавирус. Надо эти методы применять при подозрении на коронавирусную инфекцию", - сказал Чурадзе.

Специалист посоветовал вовремя полностью вакцинироваться. Это может и не даст 100-процентную защиту, но предотвратит тяжелое течение болезни.

Ранее специалисты из Роспотребнадзора рассказали, что третья доза Pfizer обеспечит защиту от "омикрона".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946251-nazvany-sposoby-vyyavit-zamaskirovannyy-covid-19/