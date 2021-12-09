Психиатр рассказал о "ярких психозах" при COVID-19

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Психиатр рассказал о психологическом состоянии человека во время COVID-19, передает Lenta.

Практикующий врач-психиатр рассказал, что когда он заболел COVID-19, реальность во время пребывания его в больнице искажалась. К примеру, его все время преследовало чувство дежавю. Ему казалось, что окружающий его медицинский персонал одет слишком ярко и ведет себя "по-клоунски".

"Ориентацию я сохранял, но при этом в течение недели был убежден, а потом еще долго сомневался, что я уже был в этой больнице раньше, что я видел этих врачей, что мне уже давали эти таблетки, что точно были эти волонтеры, только они как-то слишком ярко были одеты и вели себя по-клоунски. Такое вот дежавю", - сказал специалист.

Он объяснил это тем, что COVID-19 вызывает аутоиммунные васкулиты. Это и приводит к ярким психозам.

Напомним, специалисты пришли к выводу, что одним последствий пандемии COVID-19 может стать подорванное психическое здоровье многих людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946045-psihiatr-rasskazal-o-yarkih-psihozah-pri-covid-19/