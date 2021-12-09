Кардиолог объяснила, как сберечь сердце после COVID-19

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Кардиолог рассказала, как COVID-19 может повлиять на сердце, передает Sputnik Россия.

После перенесенного COVID-19 показатели пульса сердца могут заметно увеличиться и превышать норму. И даже при малой физической активности человек будет чувствовать, что его сердце бьется быстрее.

"Дело в том, что организм - в ослабленном состоянии, и чтобы восполнить объем циркулирующей крови, сердцу приходится быстрее сокращаться. Такое происходит после всех ОРВИ, а также после COVID-19. После волны коронавируса ко мне на прием в клинику толпа людей приходила с частым пульсом, на это жаловались многие переболевшие люди", - говорит кардиолог Асият Хачирова.

Нормальный пульс - от 60 до 90 ударов в минуту. Если продолжительное время показатель будет превышен, то сердце может "износиться". Так как всегда работает на высоких оборотах.

Предотвратить это возможно.

"Мы объясняем пациентам, что после болезни надо дождаться восстановления всех функций организма. В этом помогает соблюдение режима сна и отдыха, а также полноценное питание. Еще стоит избегать всякого рода физических нагрузок, чтобы не было никаких провокационных факторов для высокого сердечного ритма", - объяснила Хачирова.

Кардиолог напомнила, что избежать заражения COVID-19 можно с помощью вакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946041-kardiolog-obyasnila-kak-sberech-serdtse-posle-covid-19/