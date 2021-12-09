Резкий рост заболеваемости ковидной пневмонией произошел в Казахстане

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В Казахстане произошел резкий всплеск заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса: за 7 декабря выявили сразу 115 новых случаев, передает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, что накануне сообщалось о 112 случаях пневмонии, тогда как утром 7 декабря - всего о 6 случаях. 6 декабря Минздрав предоставлял данные о 21 заболевшем пневмонией за 4 число.

Также за указанный период зарегистрировали 1 летальный исход от пневмонии. Еще 207 человек полностью излечились.

От коронавируса за 7 декабря скончались 12 человек.

Всего с 1 августа 2020 года в стране выявили 83 209 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, 5171 летальный случай. 75 056 казахстанцев излечились от недуга.

Напомним, что за минувшие сутки в Казахстане выявили около 700 новых случаев COVID-19. Кроме того, один из регионов республики вернулся в "красную" зону по темпам распространения коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946040-rezkiy-rost-zabolevaemosti-kovidnoy-pnevmoniey-proizoshel-v-kazahstane/