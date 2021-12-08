Главный санврач Нур-Султана призвала астанчан воздержаться от полетов за границу

Иллюстративное фото: pexels.com

Главный санврач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала о том, какие меры по недопущению распространения штамма "омикрон" были предприняты в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского Управления внутренней политики.

Бейсенова напомнила, что недавно правительство Казахстана приняло меры, чтобы не допустить завоза штамма "омикрон" на территорию страны.

Как сообщила главный санврач, сегодня в столице находятся 227 человек, прибывших из стран, в которых ранее выявили "омикрон". Все они помещены на домашний карантин, за каждым ведется медицинское наблюдение.

"У всех 227 человек ПЦР-тест показал отрицательный результат. Новый штамм "омикрон" кажется еще более заразным, чем предыдущие. Я призываю вас воздержаться от полетов за границу и серьезно отнестись к этому вредному вирусу", - призвала Сархат Бейсенова.

Она также напомнила астанчанам о важности и эффективности вакцинации в борьбе с опасным вирусом.

Напомним, что сегодня глава Минздрава Алексей Цой призвал казахстанцев воздержаться от корпоративов на Новый год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945946-glavnyy-sanvrach-nur-sultana-prizvala-astanchan-vozderzhatsya-ot-poletov-za-granitsu/