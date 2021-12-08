Ученые из Австралии обнаружили подвид штамма "омикрон"

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Ученые из Австралии выделили генетический подвид штамма "омикрон", передает The Guardian.

Образец был обнаружен в крови у заразившегося "омикроном" человека, который прибыл недавно из Нигерии. Как утверждают исследователи, то, что они обнаружили, не является новым штаммом, а лишь его "суб-линией".

"Я хочу выразить огромную благодарность нашим судебно-медицинским и научным службам, потому что их работа с международным комитетом привела к переклассификации "омикрона" на два подвида, и обе они есть здесь, в Квинсленде", - говорит министр здравоохранения Квинсленда Иветт Д'Ат.

Как объяснил инфекционист и микробиолог из Австралийского национального университета профессор Питер Коллиньон, два этих подвида имеют разные гены.

"Не думаю, что это можно назвать новым вариантом, это подмножество. Новый вариант означает серьезное изменение по сравнению с тем, что уже было", - сказал Коллиньон.

Напомним, ученые из Гонконга показали изображение "омикрона".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945940-uchenye-iz-avstralii-obnaruzhili-podvid-shtamma-omikron/