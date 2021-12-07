Названа внезапная польза "омикрона"

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Вирусолог назвал новый штамм коронавируса "живой вакциной", передает Ura.ru.

По словам вирусолога, у "омикрона" снижена патогенность, а у переболевшего после него вырабатывается иммунитет даже к самым опасным вариантам.

"Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID-19 ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам", - говорит вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

Он отметил, что еще предстоит изучить, каким образом "омикрон" вытесняет другие штаммы и какова тяжесть заболевания.

Первый случай заболевания новым вариантом был зафиксирован в ЮАР.

Ранее профессор предположил, откуда мог возникнуть "омикрон".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945600-nazvana-vnezapnaya-polza-omikrona/