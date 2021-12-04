Умерший от COVID-19 врач до последнего оперировал пациентов в Петропавловске

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В Петропавловске врач, будучи больным коронавирусом, оперировал пациентов, пока не попал в реанимацию, где скончался. Речь идет об акушере-гинекологе высшей категории, заведующем гинекологическим отделением многопрофильной городской больницы Василии Чеснокове, передает Sputnik Казахстан.

Доктор умер от коронавируса 15 ноября. Его смерть шокировала североказахстанцев, ведь он был известным и любимым пациентками врачом. При этом по городу поползли слухи, что он работал, будучи больным.

Замглавы управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Нурлан Айманов эту информацию опровергать не стал, но отказался отвечать на какие-либо вопросы, сославшись на врачебную тайну.

"Есть Кодекс о системе здравоохранения. Есть 273-я статья "Тайна медицинского работника", составляющая врачебную тайну. Мы все должны ее соблюдать. Есть законные представители уважаемого доктора, которые должны дать согласие. Если на то согласие будет, мы будем разглашать", - пояснил чиновник.

По этой же причине Нурлан Айманов отказался говорить, заразился ли кто-нибудь из медицинского персонала или прооперированных хирургом больных. Но подчеркнул, что по факту смерти врача проводится проверка.

Позже комментарий по сложившейся ситуации дала Многопрофильная городская больница Петропавловска, в которой работал покойный врач.

"Василий Александрович Чесноков, как и все медицинские работники, проходил ежедневный температурный контроль перед сменой, о симптомах заболевания не сообщал, не показывал, что его что-то беспокоит.

При поступлении 29 октября в реанимационное отделение было выяснено, что считает себя больным с 25 октября, когда самостоятельно прошел рентген-исследование органов грудной клетки, выявлена пневмония. Сделал анализ крови. Лечение назначил себе самостоятельно", - прокомментировали в больнице.

Здесь утверждают, что по поводу своего заболевания руководству больницы доктор не доложил.

"Утром 29 октября он был доставлен в приемное отделение в тяжелом состоянии, экстренно госпитализирован в отделение реанимации, где были проведены все исследования, в том числе взят мазок на ПЦР, результат был положительным", - пояснили в медицинском учреждении.

В больнице провели эпидемиологическое расследование. Определены контактные лица. За персоналом и пациентами гинекологического отделения, с кем контактировал Василий Александрович, уставлено клиническое наблюдение.

"Лиц с признаками заболевания до сегодняшнего дня не выявлено. Василий Александрович не являлся источником угрозы заболевания COVID-19 для пациентов и персонала. Масочный и гигиенический режим соблюдались", - заверили в медучреждении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945257-umershiy-ot-covid-19-vrach-do-poslednego-operiroval-patsientov-v-petropavlovske/